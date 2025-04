Scontro sulla sanità in Gallura: Acciaro non va alla Conferenza, bordate da Addis

Tensioni nella Conferenza socio-sanitaria: il presidente Addis contro il Dg Asl Acciaro

Continua lo scontro a distanza tra Gianni Addis e Marcello Acciaro sulla gestione della sanità in Gallura. Clima teso nella riunione della Conferenza socio-sanitaria della Asl Gallura, oggi al Museo archeologico di Olbia. L’assenza del Direttore generale dell’Asl, Marcello Acciaro, e la sua lettera hanno acceso il dibattito. Dura la reazione del Presidente della Conferenza e sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis.

L’assenza di Acciaro

Il Direttore Generale Acciaro, nella lettera indirizzata ai sindaci della provincia, ha giustificato la sua mancata partecipazione alla riunione con tre motivazioni principali: l’applicazione del DL 40/2025, che prevede la sostituzione dei Direttori Generali con Commissari entro il 25 aprile; la riorganizzazione della presidenza della Conferenza, che secondo la legge regionale 24/2020 dovrebbe essere collegiale e presieduta dal Presidente della Provincia; e, infine, i contrasti personali con il Presidente Addis, con riferimento a recenti dichiarazioni pubbliche e iniziative giudiziarie.

L’attacco di Addis

Gianni Addis non ha esitato a replicare con fermezza, definendo il comportamento di Acciaro un tentativo di delegittimarlo. “È chiaro a tutti che il Direttore Generale ha voluto dare un preciso taglio politico e personale a questa assemblea, disconoscendo il mio ruolo e la mia elezione, avvenuta all’unanimità lo scorso anno”, ha dichiarato Addis. “Le critiche che ho mosso in questi mesi non erano dirette alla persona di Acciaro, ma alle sue decisioni amministrative e alla gestione della sanità gallurese”.

Il sindaco di Tempio Pausania ha denunciato quelli che ha definito “comportamenti subdoli” da parte del Direttore Generale, sottolineando la difficoltà di comunicazione tra la Conferenza e l’ASL. Ha poi accusato Acciaro di aver tentato di nominare arbitrariamente un nuovo Presidente della Conferenza, trovando però l’opposizione del Commissario della Provincia, che ha ribadito la legittimità della presidenza di Addis.

Non sono mancate critiche anche alla gestione del personale sanitario da parte dell’ASL: secondo Addis, negli ultimi mesi si sarebbe instaurato un clima di tensione e intimidazione nei confronti di infermieri, operatori socio-sanitari e sindaci che hanno espresso posizioni contrarie alla direzione.

Il Presidente ha concluso il suo intervento esprimendo la speranza che la Regione proceda rapidamente alla nomina del Commissario, consentendo di ristabilire un clima di confronto costruttivo per il bene della sanità gallurese. “Non si tratta di una questione personale tra me e Acciaro,” ha affermato, “ma della necessità di garantire servizi adeguati ai cittadini che amministriamo.

