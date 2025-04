I nuovi manager delle Asl in Sardegna.

La Giunta Todde ha carato la riforma delle Asl, Aou, Areus e Arnas Brotzu: al posto dei Dg in Sardegna arrivano nuovi commissari.. Con un passaggio che segna una nuova fase nella sanità sarda, alla guida della Asl Gallura si chiude l’epoca di Marcello Acciaro per lasciare spazio a Ottaviano Contu, chiamato a inaugurare un nuovo corso. C’è voluto un vertice di maggioranza dell’ultimo minuto per stabilire la nuova mappa dei commissari delle Asl in Sardegna. Cambiamenti importanti si registrano anche nel resto dell’isola: a Sassari è atteso Paolo Tauro, mentre a Nuoro sarà Angelo Zuccarelli a raccogliere il testimone della direzione.

La Asl di Cagliari si prepara ad accogliere Aldo Atzori come nuovo direttore. Parallelamente, l’ospedale Brotzu si appresta ad essere affidato alla gestione di Maurizio Marcias, segnando così un ulteriore snodo nella riorganizzazione del settore. Sul fronte dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, sarà Mario Palermo a sedersi al comando, mentre nella città di Cagliari sarà Vincenzo Serra a prendere in mano le redini della struttura omologa.

Anche per l’Areus, il servizio di emergenza 118, si profila un cambio di vertice con Angelo Maria Serusi destinato a subentrare nella gestione. A completare il quadro delle nuove nomine sono Diego Cabitza, che sarà operativo in Ogliastra, Federico Argiolas pronto a guidare Oristano, Maria Francesca Ibba che assumerà la responsabilità della sede di Sanluri e Andrea Marras, che sarà invece il nuovo riferimento per la sanità nel Sulcis.

