Tutti i progetti già realizzati a Olbia e quelli del 2024, il bilancio di Nizzi

Il bilancio del Comune di Olbia nel 2023.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, si dice molto soddisfatto per l’anno appena concluso per quanto riguarda l’amministrazione della città. Alla conferenza stampa di fine anno, il primo cittadino ha elencato tutti i progetti realizzati per Olbia e quelli che cambieranno il volto della città nel 2024 e nei prossimi anni.

I progetti da realizzare.

Uno dei lavori più importanti realizzati è quello del Piano contro il rischio idrogeologico, ovvero la variante del Pai redatta dallo studio Technital dell’ingegnere Simone Venturini. “Lo abbiamo portato a termine – dice il sindaco – e in generale la variante del Pai, che è in dirittura di arrivo e verso gennaio dalle interlocuzioni avute con l’Ardis, sicuramente avremo il lascia passare per quanto riguarda questo importante strumento di pianificazione e salvaguardia dell’intera comunità”.

Avanti anche il progetto del Puc (Piano Urbanistico Comunale), dove il primo cittadino assicura di aver fatto delle importanti riunioni a Cagliari per la pianificazione comunale di un progetto che manca da tanti anni. “Abbiamo fatto delle rivisitazioni per quelle criticità che vi erano dal punto di vista delle osservazioni – spiega Nizzi – da parte della Regione e soprattutto, a seguito di questo approfondimento, abbiamo risposto puntualmente”.

Un altro importante progetto per lo sviluppo della città è quello della realizzazione della metropolitana che collegherà l’aeroporto al centro e poi al porto Isola Bianca. Una parte di lavori della ferrovia sono stati già realizzati da Rfi sulla banchina numero 4, quella che si collegherà allo scalo olbiese e all’ospedale Giovanni Paolo II, ma i lavori non sono terminati.

“Per quanto riguarda la progettazione del raccordo aeroporto/città/porto – dichiara il sindaco – ho fatto qualche giorno fa un ulteriore riunione che ci ha permesso di assumere le decisioni finali che poi naturalmente in ossequio a quanto deciso e previsto, da una parte dell’Autorità del sistema portuale, per i lavori dell’Isola Bianca, dall’altra per quanto riguarda la struttura aeroportuale, sarà una struttura dal punto di vista architettonico molto importante e completamente elettrificata che farà fare un salto di qualità dal punto di vista trasportistico alla nostra città”.

Avanti anche i progetti del nuovo polo scolastico, per i due teatri e dell’Università di Olbia. Il primo cittadino ha detto che questo è il progetto che più rende orgogliosa l’amministrazione, dove le scuole saranno messe a norma e riadattate dal punto di vista strutturale.

I lavori che presto finiranno.

Il sindaco assicura che l’amministrazione comunale sta andando avanti per quanto riguarda l’ultimazione dell’Iti. I lavori sono in corso e in gran parte dei quartieri interessati è già visibile la pista ciclabile che arriverà fino all’aeroporto. A Mogadiscio sta nascendo una nuova area verde con piazzale e tanti servizi come caffetterie, bagni e padiglioni.

“Abbiamo chiuso un anno importante anche per quanto riguarda l’informatizzazione della nostra città – dice Nizzi -, l’implementazione tecnologica del parco infrastrutture di Olbia, da una parte quella della fibra ottica che ha permesso ai cittadini di collegarsi tra 1 giga e 2,5 giga byte al secondo alla rete Internet”.

