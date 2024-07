La visita di Salvini al ponte sul lago Coghinas.

Il ponte Diana, parzialmente riaperto nei giorni scorsi, sarà oggetto di un incontro oggi pomeriggio alle 15:30 vicino alla struttura, lungo la statale 392. Parteciperanno il vicepremier Matteo Salvini, l’assessore regionale Antonio Piu, il sindaco di Oschiri Roberto Carta, la prefetta Grazia La Fauci, il commissario della Provincia Pietrino Fois e il responsabile Anas Sardegna Francesco Ruocco.

Il ponte, chiuso due anni fa, aveva causato notevoli disagi. I lavori, iniziati a dicembre 2022 e previsti per 15 mesi, hanno subito ritardi. Nonostante la riapertura, il progetto non è ancora completato e continuerà nei prossimi mesi. Il ponte Diana, costruito nel 1925, è la più antica infrastruttura in cemento armato della Sardegna.

