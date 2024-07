La riapertura del ponte Diana a Oschiri.

Il prossimo 15 luglio, come previsto, verrà riaperto lo storico ponte Diana sulla strada statale 392 “del lago Coghinas”. Questo ponte rappresenta un’infrastruttura fondamentale per la regione e detiene il primato di ponte più antico in cemento armato della Sardegna. Costruito nel 1925, il ponte ha una lunghezza complessiva di 315 metri, con 15 campate da 16 metri ciascuna e un arco centrale di 72 metri.

La chiusura del ponte, avvenuta a giugno 2022, ha segnato l’inizio di un complesso intervento di consolidamento e restauro conservativo. I lavori, che proseguiranno anche dopo la riapertura nelle ore notturne, hanno richiesto un investimento di circa 9 milioni di euro. Questo progetto ambizioso è stato possibile grazie alla cooperazione sinergica tra Anas, gli enti territoriali e l’impresa esecutrice.

Il restauro del ponte Diana non è stato solo un’impresa ingegneristica, ma anche una sfida logistica e organizzativa, che ha visto il coinvolgimento di numerosi professionisti e tecnici. Il risultato ottenuto testimonia l’importanza di preservare le infrastrutture storiche, garantendo al contempo la sicurezza e la funzionalità per gli utenti.

Il ponte Diana, con la sua riapertura, non solo ripristina un importante collegamento stradale, ma rappresenta anche un simbolo di resilienza e di impegno nella conservazione delle opere storiche della Sardegna.

