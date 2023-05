Chi va in auto a San Simplicio può prenotare il posto con Aspo

Per chi non vuole rinunciare all’auto anche quando c’è San Simplicio, l’Aspo spa consiglia di prenotare il posto nei parcheggi. “Aspo spa in occasione della festa consiglia di raggiungere la Basilica senza l’auto, a piedi, in bo con i mezzi pubblici – spiegano dalla società -. Ma se proprio non vuoi lasciare la tua auto a casa ti consiglia la prenotazione del tuo posto auto nei parcheggi di San Simplicio, via Nanni, Stazione, Bardanzellu e Piramidi“.

Per prenotare il posto auto bisogna andare su https://www.aspo.it/download-app/ e scaricare l’app.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui