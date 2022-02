La terribile aggressione nella strada per Telti.

Non sono riusciti a portare a termine il colpo i malviventi che, questa mattina, hanno assaltato il portavalori carico di sigarette, sulla strada provinciale 38, tra Telti e Priatu. I banditi, che sarebbero almeno tre, sono fuggiti prima di riuscire a caricare la merce all’interno del loro furgone e sono attualmente ricercati.

I fatti si sono svolti questa mattina, intorno alle 12. Come in una vera imboscata. Il furgone è stato fermato in mezzo alla strada dai rapinatori, che hanno fatto scendere il conducente, F.T, 58 anni di La Maddalena, e lo hanno malmenato, prima di colpirlo con un proiettile alla gamba. Ma poi sono dovuti fuggire.

Il 58enne è riuscito così a dare l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri del Reparto Operativo di Olbia e l’elicottero del 118 che ha soccorso il conducente. Le sue condizioni non sono gravi, ma attualmente è ricoverato in prognosi è riservata.

Sconvolto dell’accaduto il sindaco di Telti Vittorio Pinducciu ha condannato fermamente l’episodio. “E’ drammatico che uno si alzi la mattina presto per svolgere ogni giorno il suo lavoro per portare, con sacrifici, avanti la propria famiglia – dichiara il primo cittadino – e si ritrova a rischiare la propria vita nel mezzo di un assalto. Sono gesti che vanno assolutamente condannati e non solo a nome dell’amministrazione comunale”.