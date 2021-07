Lewandowski gioca a San Pantaleo.

Ha visto alcuni bambini giocare in piazza e probabilmente si è rivisto lui da piccolo e non ha resistito al richiamo. Così, con assoluta disinvoltura, è entrato nella mischia dei ragazzini che correvano dietro il pallone, ha iniziato a palleggiare e a sbalordire con alcuni dei suoi numeri. Fuori programma inatteso ieri sera a San Pantaleo, frazione del comune di Olbia, per il centravanti del Bayern Monaco e capitano della nazionale polacca, Robert Lewandowski.

Il calciatore ha scambiato qualche passaggio, ma non è stato immediatamente riconosciuto dai presenti. L’azione è stata seguita da una piccola folla incuriosita seguendo i tunnel e dribbling della stella del Bayern. Un bel momento, soprattutto per i bambini, che potranno raccontare di aver sfidato uno dei giocatori più forti al mondo.

