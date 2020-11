Assunzione di nuovi medici in Sardegna: si parte da Sassari e Olbia

Al via le assunzioni per i nuovi medici del bando regionale.

Al via alle prime assunzioni dei nuovi medici che hanno risposto al bando della Regione Sardegna scaduto nei giorni scorsi. Si partirà dalle zone dove l’emergenza sanitaria risulta più critica con circa 30 assunzioni.

In totale sono 500 i posti per 777 medici e l’azienda regionale procederà all’assegnazione di incarichi per la durata di 6 sei mesi che potranno essere prorogati a seconda del protrarsi dell’emergenza. Molti dei quali assunti appunto nel nord Sardegna che saranno utilizzati anche nelle Usca e nelle squadre che si occupano dei tracciamenti dei contatti.

(Visited 200 times, 200 visits today)