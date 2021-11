La decisione del Consiglio comunale di Olbia sull’incompatibilità di Augusto Navone.

E’ arrivata questa mattina la decisione del Consiglio Comunale di Olbia che, con 17 voti della maggioranza ha dichiarato l’incompatibilità del leader dell’opposizione Augusto Navone.

I rappresentanti della minoranza hanno abbandonato l’aula contro una scelta che lo stesso Navone ha definito come uno “sgambetto politico” da parte della maggioranza. Entro 10 giorni Navone dovrà quindi comunicare la sua scelta: o sarà consigliere comunale oppure resterà presidente dell’Area Marina Protetta di Tavolara. Il leader dell’opposizione comunque ha già chiarito che farà ricorso.

L’incompatibilità tra le due cariche era stata contestata subito dopo il voto alle elezioni. L’ufficio legale si era espresso assegnando, come previsto dalla legge, la decisione al Consiglio che ha votato questa mattina. Navone aveva portato in aula alcuni pareri legali secondo i quali non vi era nessuna causa di incompatibilità tra i due ruoli.