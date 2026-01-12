Auro ribaltata su un canale di Olbia, giallo sulla dinamica

C’è un’auto in un canale di Olbia

Un’auto ribaltata nel canale in via Nervi a Olbia, giallo sulle dinamiche di un incidente avvenuto nei giorni scorsi.

Un insolito e preoccupante ritrovamento ha attirato l’attenzione dei passanti nella mattinata odierna in via Nervi. Una vettura, una Fiat Panda di colore blu, è stata avvistata completamente ribaltata all’interno del canale che costeggia la carreggiata, proprio nei pressi del ponte. Dalle prime immagini raccolte sul posto, il veicolo appare capovolto con le ruote rivolte verso l’alto, adagiato sul fondo del corso d’acqua. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato l’auto a finire fuori strada: tra le ipotesi al vaglio non si escludono il fondo stradale scivoloso, una manovra errata o un evento avvenuto durante le ore notturne.

Gli accertamenti

La segnalazione è partita da un cittadino che ha notato il mezzo mentre transitava nella zona. Al momento, la priorità degli inquirenti è verificare se l’incidente abbia coinvolto persone. Secondo le prime indiscrezioni, non risulterebbero feriti rintracciati sul luogo del sinistro, il che lascia aperta l’ipotesi che chi era alla guida sia riuscito ad abbandonare l’abitacolo autonomamente o che il veicolo sia stato lasciato lì in un secondo momento.

Parallelamente agli accertamenti sulla sicurezza stradale, le forze dell’ordine stanno effettuando verifiche sulla targa del veicolo per risalire al proprietario. Resta da chiarire se l’auto sia stata sottratta indebitamente o se l’incidente non sia stato denunciato tempestivamente dal conducente.

L’area rimane sotto osservazione in attesa delle operazioni di rimozione del mezzo, necessarie per ripristinare la sicurezza del canale e scongiurare eventuali sversamenti di liquidi inquinanti nelle acque.

