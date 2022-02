L’incidente in località Costa Corallina.

Incidente questa mattina intorno alle 11 e 30 sulla statale 125 alla periferia di Olbia, in località Costa Corallina. Per cause da accertare un’auto è uscita fuori strada andando a finire contro un muretto a secco.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia ha collaborato col personale sanitario del 118 all’ assistenza del conducente, che è stato trasportato al pronto soccorso di Olbia per accertamenti.