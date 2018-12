Si schianta con l’auto contro il pullman: muore pensionato di La Maddalena

Gravissimo incidente sulle strade galluresi.

E’ morto ieri, Gaspare Murgia, il pensionato 84enne di La Maddalena rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Mercoledì mattina l’uomo percorreva la statale 133, nel tratto tra Bassacutena e Palau, quando per cause ancora da accertare si è scontrato con un pullman di linea dell’Arst.

Trasportato d’urgenza dall’ambulanza del servizio 118 all’ospedale di Sassari, ma le sue condizioni erano apparse sin da subito gravi, ieri sera l’uomo è deceduto. Nell’urto ad avere le conseguenze peggiori è stato l’anziano maddalenino molto conosciuto nell’isola. Ferita lievemente nell’incidente una ragazza 23enne a bordo del pullman dell’Arst. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

(Visited 948 times, 948 visits today)