La Maddalena isola sostenibile: arrivano 8 nuove auto elettriche

Il progetto a La Maddalena.

Arrivano a La Maddalena 8 auto elettriche, grazie al progetto di una casa automobilistica. Il comune della Gallura diventa la prima isola d’Italia, e la seconda in Europa dopo la Grecia, ad aderire al progetto “Citroën Drive Electric”, per la mobilità elettrica.

Il progetto prevede l’utilizzo, da parte delle istituzioni del comune, di piccole auto ad emissione zero a trazione totalmente green. La Citroën ha consegnato 8 veicoli elettrici: due per il Comune, una per la marina militare, per l’ente Parco, per la polizia locale, per la capitaneria di porto e una per la protezione civile. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e la transizione energetica, con cui la Marca intende ampliare la sua offerta di veicoli a basse emissioni, arrivando ad elettrificare il 100% della sua gamma entro il 2025. Oltre alla flotta di veicoli, Citroën ha fornito anche le infrastrutture di ricarica, dando in dotazione due WallBox al Comune isolano.

Inoltre, “Citroën Drive La Maddalena Electric” prevede offerte esclusive, dedicate agli abitanti dell’isola, per l’acquisto di veicoli elettrificati Citroën a condizioni accessibili, che includono le infrastrutture di ricarica all’interno dei vantaggi all’acquisto. Il progetto è stato realizzato con il prezioso supporto del concessionario Citroën di Olbia, Autoplus.

La cerimonia di consegna degli 8 veicoli elettrici è avvenuta martedì 28 giugno, nella centralissima Piazza Umberto I. “Siamo fieri ed orgogliosi di essere il primo comune e parco nazionale ad aver aderito all’iniziativa ’Citroën drive La Maddalena electric’ – dichiara il sindaco . Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di incoraggiare tutti i cittadini a fare scelte sempre più green realmente efficaci al fine di tutelare uno tra i beni più preziosi che possediamo: l’ambiente naturale che ci circonda”.