La prima tappa a Olbia.

Arriva per la prima volta a Olbia la ”Fiesta Latina”, dopo il successo della ”Festa del Gusto”, che ha animato il centro storico dal 16 al 19 giugno scorsi. Si terrà dal 30 giugno al 3 luglio in piazza Mercato l’evento all’insegna della cucina del centro e del sud America.

Analogamente alla “Festa del Gusto”, sullo sfondo di una delle piazze principali di Olbia, andrà in scena una grande festa dello street food. Stand di cucina argentina, messicana, cocktail cubani e altre specialità della cucina latina, saranno insieme per far scoprire i propri sapori al pubblico come i tacos, i burritos, gli asado, i churrasco e tanti altri.

Gli stand apriranno dalle ore 19 fino a tarda sera, accompagnati da canti, balli e animazioni caraibili e latino americani.