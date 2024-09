Altre due auto in fiamme a Olbia, torna l’incubo del fuoco in strada

L’incendio di due auto a Olbia.

Momenti di tensione questa notte in via Ponchielli, a Olbia, dove un incendio ha coinvolto un’auto parcheggiata lungo la strada. L’allarme è scattato intorno alle 2 del mattino, richiedendo l’immediato intervento dei vigili del fuoco.

Due squadre, giunte sul posto con altrettanti mezzi, hanno operato rapidamente per domare le fiamme, evitando che queste si propagassero alle vetture vicine e alle abitazioni adiacenti. Grazie alla prontezza dell’intervento, non si sono registrati danni a persone o strutture limitrofe.

Le cause dell’incendio restano ancora da accertare, con le autorità che stanno indagando sull’origine del rogo. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri per avviare i rilievi necessari e garantire la sicurezza nell’area.

Al momento non si escludono possibili scenari, compreso quello doloso, anche se sarà compito delle forze dell’ordine fare chiarezza sulla dinamica dei fatti. I residenti della zona hanno espresso preoccupazione per l’accaduto, chiedendo maggiore vigilanza e sicurezza, soprattutto in orario notturno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui