Calcio, il Coghinas sconfitto 3-2 dal Tempio

La sconfitta del Coghinas a Tempio.

Nel secondo test stagionale, il Coghinas Calcio è stato sconfitto per 3-2 dal Tempio. La partita amichevole precampionato, disputata ieri in Gallura, ha visto i ragazzi di mister Congiu iniziare in maniera brillante. Il primo tempo si è concluso con il Coghinas in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Radovanovic e Roberto Seu. Nella ripresa, però, il Tempio ha cambiato marcia e ha completato la rimonta, portando il risultato finale sul 3-2 in favore della squadra gallurese guidata da mister Giorico.

La società comunica che sono aperte le iscrizioni al settore giovanile per la stagione sportiva 2024/25. Le iscrizioni sono rivolte ai bambini nati negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, per le categorie Primi Calci e Pulcini. Martedì 27 agosto, alle ore 18:30, presso il campo sportivo comunale, si terrà una riunione per la programmazione della nuova stagione. Gli allenamenti della prima squadra riprenderanno domani, in vista del prossimo appuntamento: il triangolare di mercoledì 28 agosto a Perfugas, che vedrà sfidarsi San Giorgio, Calangianus e Coghinas.

