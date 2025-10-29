Auto in fiamme sulla strada Olbia-Monti, paura per la conducente

L’incendio di un’auto sulla strada Olbia-Monti.

Un incendio si è sviluppato questa mattina sulla strada Olbia–Monti, quando un’auto ha improvvisamente preso fuoco. La conducente, sola a bordo, ha vissuto attimi di grande paura, ma fortunatamente è rimasta illesa. Subito allertati, i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a domare le fiamme prima che potessero provocare danni maggiori.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli operatori Anas, impegnati nella gestione della viabilità per garantire sicurezza e regolare il traffico, mentre due pattuglie della Polizia locale di Olbia hanno presidiato la zona, coordinando l’intervento e raccogliendo informazioni sulle cause dell’incendio.

