Trofeo Rubattu, ArtiMarziali Olbia protagonista sul podio

La Polisportiva Artimarziali Olbia protagonista al Trofeo Rubattu.

La Polisportiva ArtiMarziali di Olbia ha brillato lo scorso 25 ottobre a Sassari, partecipando al prestigioso “Trofeo Rubattu“, una manifestazione che ha riunito atleti di diverse realtà sportive della Sardegna. L’evento ha offerto l’occasione per consolidare il gemellaggio tra la Polisportiva Gigliotti Team di Nuoro e la squadra olbiese. Tra i protagonisti spiccava Riccardo Fenu, atleta della categoria 62 chili, che ha dato prova di grande preparazione e determinazione.

Riccardo ha affrontato due incontri serrati. Il primo contro un avversario proveniente da Silanus, conclusosi con una vittoria per superiorità tecnica, mentre il secondo match, particolarmente combattuto contro un atleta di Sassari, si è deciso al secondo round con un margine di soli due punti, assicurandogli così il gradino più alto del podio e il meritato primo posto del trofeo.

Accanto a lui, la Polisportiva ArtiMarziali di Olbia ha schierato Mathias Lindiri, categoria 86 chili, alla sua prima esperienza in competizioni di questo livello. Mathias si è trovato di fronte avversari più esperti, subendo una sconfitta nel primo incontro, ma senza mai perdere la determinazione: ha combattuto con grinta per tutto il round. Nel secondo match, grazie alla sua costanza e al miglioramento tecnico, è riuscito a vincere e a raggiungere i quarti di finale. Il terzo incontro lo ha visto confrontarsi con un atleta di Cagliari, dove nonostante l’impegno e la tenacia, è stato sconfitto per superiorità tecnica dell’avversario. La prestazione di Mathias, comunque, ha lasciato un segno positivo, confermando un promettente percorso di crescita e portandolo a conquistare un meritato terzo posto finale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui