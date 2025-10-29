Lutto a Calangianus, i genitori di Omar incontrano l’amico del figlio

L’incontro dei genitori di Omar Masia.

A poche ore dal funerale di Omar Masia, l’abbraccio dei suoi genitori al ragazzo che guidava l’auto nella tragica notte tra il 25 e il 26 ottobre ha raccontato più di mille parole. Massimiliano e Manuela, padre e madre del giovane di Calangianus morto nell’incidente sulla strada per l’Agnata, hanno voluto incontrare l’amico del figlio, colui che era al volante della Bmw precipitata dal ponte di Baldu. Nessuna rabbia, solo compassione. Hanno voluto fargli sapere che non ci sarà alcuna azione legale, perché tra lui e Omar esisteva un legame fraterno.

Parole di dolore e perdono che giungono mentre il paese si prepara a dare l’ultimo saluto al 25enne, oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Giusta, alla presenza del vescovo Roberto Fornaciari. Il padre, vigile del fuoco, parteciperà al rito insieme ai colleghi che porteranno il feretro, gli stessi intervenuti quella notte nei soccorsi.

Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha proclamato il lutto cittadino, sottolineando come la tragedia abbia unito l’intera comunità nel cordoglio. Intanto la Procura di Tempio continua a indagare per omicidio stradale e lesioni colpose. L’amico, risultato positivo all’alcoltest, è assistito dai suoi legali, che chiedono verifiche sulle condizioni del ponte e sulla competenza della strada.

