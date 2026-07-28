Olbia, le previsioni meteo per mercoledì 29 luglio 2026

Le previsioni meteo per Olbia.

Sarà una giornata all’insegna del cielo sereno quella prevista per mercoledì 29 luglio a Olbia, dove le condizioni meteorologiche accompagneranno residenti e visitatori con un clima tipicamente estivo. Il sole sarà protagonista per l’intero arco della giornata, con assenza di nuvole significative e un’atmosfera favorevole alle attività all’aperto.

Le temperature resteranno elevate secondo gli esperti di 3bMeteo, ma senza raggiungere valori particolarmente estremi. La colonnina di mercurio toccherà una massima di 31 gradi nelle ore più calde, mentre durante la notte e nelle prime ore del mattino la minima si manterrà intorno ai 24 gradi, garantendo comunque un certo sollievo rispetto alle ore centrali.

A caratterizzare la giornata saranno anche le condizioni del vento. Nella mattinata le correnti saranno deboli e provenienti dai quadranti orientali, con una direzione prevalente da Est-Nordest. Nel corso del pomeriggio il vento tenderà a intensificarsi leggermente, diventando moderato ma mantenendo la stessa provenienza. Sul fronte del mare, le acque del golfo si presenteranno poco mosse, offrendo condizioni favorevoli per chi sceglierà di trascorrere la giornata lungo la costa o dedicarsi alla navigazione.

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