Morto dopo un malore improvviso, Olbia saluta Erich Sole Reyes

Olbia saluta Erich Sole Reyes.

Si terranno domani, mercoledì 29 luglio, a Olbia i funerali di Erich Sole Reyes, scomparso improvvisamente lo scorso giovedì 23 luglio a causa di un malore che gli ha provocato un arresto cardiaco. La cerimonia funebre sarà celebrata nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, dove familiari, amici e conoscenti si riuniranno per accompagnarlo nell’ultimo saluto. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra quanti lo conoscevano e avevano condiviso con lui momenti di vita personale e professionale.

Erich Sole Reyes è morto davanti al night club Crazy Horse, colpito da un improvviso problema cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non è stato possibile evitare il tragico epilogo. A comunicare la scomparsa sono state le figlie Marlan, Viviane e Nicole, insieme ai familiari e agli amici, che hanno espresso il dolore per la perdita e l’affetto nei confronti di una persona ricordata dalla comunità. Per volontà dei familiari non saranno portati fiori, ma eventuali gesti di vicinanza potranno essere rivolti attraverso opere di bene. Al termine della funzione religiosa, il corteo funebre accompagnerà il feretro verso il cimitero nuovo di Olbia, dove proseguirà il rito di commiato.

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