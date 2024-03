Auto a fuoco a Olbia: come colpiscono, chi sono e cosa si può fare

L’ennesima auto a fuoco a Olbia.

Nella notte a Olbia si è registrato l’ennesimo incendio di alcune auto . Poco prima dell’una del mattino, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in via Sebastiano Caboto, dove tre mezzi erano preda delle fiamme. Nonostante la prontezza della squadra dei vigili del fuoco, le vetture parcheggiate una accanto all’altra lungo la strada sono state completamente distrutte.

Le indagini sull’incendio delle auto a Olbia.

Al momento, gli inquirenti stanno cercando di stabilire le cause dell’incendio, ma l’ipotesi più plausibile sembra essere quella di un atto doloso. Carabinieri e polizia di Stato sono arrivati sul posto per condurre le indagini, mentre cresce la preoccupazione nel tentativo di comprendere chi possa aver interesse a compiere tali gesti e se vi siano collegamenti con episodi precedenti.

Sono oltre 15 le auto date alle fiamme.

Resta da capire chi possa avere motivazioni per appiccare il fuoco e se vi siano legami con episodi precedenti. In diversi casi, inclusa la penultima vicenda, le auto prese di mira sono state Smart. Da inizio 2024, sono già una quindicina le vetture attaccate dalle fiamme a Olbia, segnalando un problema crescente nella città. I vigili del fuoco sono costretti a prepararsi a interventi notturni sempre più frequenti, mentre gli abitanti di Olbia sono invitati a prestare maggiore attenzione alle proprie automobili.

Alcuni consigli per i cittadini.

È fondamentale per i cittadini di rimanere vigilanti, al fine di proteggere le proprie auto da possibili atti vandalici. Una precauzione consigliata è quella di parcheggiare l’auto all’interno di un garage, se disponibile. Inoltre, è sconsigliato lasciare l’automobile in luoghi isolati, che troppo spesso diventano bersaglio di individui senza scrupoli. Altresì, è importante adottare misure preventive per evitare che la propria auto possa diventare il centro delle attenzioni di malintenzionati, che al momento restano ignoti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui