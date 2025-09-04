Ennesima auto fuori strada ad Arzachena, è la sesta in poche settimane

Un’altra auto fuori strada lungo la Provinciale di Arzachena

Ancora un’auto fuori strada sulla strada provinciale che attraversa l’intersezione tra Palau, Bassacutena e la circonvallazione di Arzachena. Ieri, 3 settembre, una nuova auto è finita nella scarpata, la sesta in meno di un mese a compiere la stessa drammatica uscita di strada. la terza in pochissimi giorni. Un bilancio allarmante che porta il numero totale di veicoli usciti di strada in quel punto a circa 15-20 ogni anno.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia di Stato per i rilievi, e i Vigili del Fuoco. Fortunatamente non ci sono stati feriti. La Polizia Locale ha gestito la viabilità durante l’intervento da parte del carro attrezzi i cui operatori hanno faticato non poco per recuperare l’auto caduta nel dirupo. L’ennesimo episodio evidenzia una problematica che non sembra trovare soluzione, nonostante la sua gravità e frequenza.

Il tratto di strada è noto da tempo per la sua pericolosità. Testimonianze raccolte sul posto indicano che una delle cause principali degli incidenti, soprattutto in questo periodo, sia l’abbagliamento da parte del sole. Nelle prime ore del mattino, la luce solare, ancora bassa sull’orizzonte, colpisce direttamente gli occhi dei conducenti. Compromettendo la visibilità e rendendo quasi inevitabile l’uscita di strada.

Nonostante il susseguirsi di incidenti, le autorità competenti – la Provincia, trattandosi di una strada provinciale – non sembrano aver ancora preso provvedimenti concreti. Non sono stati installati cartelli luminosi per avvisare del pericolo, né sono state prese in considerazione soluzioni come l’installazione di barriere di sicurezza o la modifica della segnaletica per mitigare il rischio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui