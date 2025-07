Incendio in un’auto a Cugnana Verde.

Oggi, intorno alle 16.30, a Cugnana Verde (Olbia), per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio in un’auto in marcia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia. Il rapido intervento della squadra ha evitato che le fiamme si propagassero alla fitta vegetazione circostante. Fortunatamente gli occupanti sono rimasti illesi.

