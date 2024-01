Trovato eternit vicino a Cala Sassari

Sono giunte alla redazione diverse segnalazioni di una nuova serie di rifiuti presso una discarica abusiva con eternit, estintori, razzi, pezzi di auto, condizionatori, mobili e materiale nautico da tempo segnalata alle autorità competenti, nella strada di accesso a Cala Sassari, a Golfo Aranci. Un ritrovamento molto pericoloso, dato che l’eternit contiene alte concentrazioni di amianto, altamente cancerogeno. Fa riflettere il fatto che per smaltire questo materiale si debbano incaricare ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, i cui operai hanno formazione e dotazione tecnica specifica. Inoltre, basta allertare il comune, per poter procedere allo smaltimento gratuito in sicurezza. Il ritrovamento è avvenuto nella strada di accesso al gioiello naturalistico di Cala Sassari, una delle spiagge più belle della Sardegna. Le forze dell’ordine sono da tempo al lavoro per cercare di individuare i responsabili. La polizia municipale ha di recente sanzionato gli autori degli abbandoni in altre discariche abusive.

L’ennesima discarica abusiva a Golfo Aranci.

Non sarebbe l’unica discarica di eternit sul posto. C’è da dire che ormai il territorio di Golfo Aranci vanta diverse discariche abusive. E non si tratta solo di abitanti noncuranti della differenziata e turisti menefreghisti. Avvengono ritrovamenti anche in periodo non estivo. Tanto che alcuni abitanti del posto iniziano a puntare il dito contro i “padroncini“, cioè i proprietari di furgoni e piccoli camion che si rendono disponibili per svuotare le cantine gratuitamente in cambio del materiale prelevato.

Dove va a finire quella parte di materiale non più vendibile o riciclabile? Se lo chiedono in tanti, e forse la risposta è sotto gli occhi di tutti.

