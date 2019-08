Sul luogo i Vigili del fuoco e la Polizia di Olbia.

Questa notte, intorno alle 2.30, un’auto parcheggiata in Via Giacomo Leopardi ha preso fuoco. Non c’è stato nessun ferito.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia che hanno spento l’incendio in mezz’ora e gli agenti della Polizia di Olbia impegnati nell’effettuare i rilievi per capire le dinamiche che hanno provocato l’incendio dell’auto.

