I parcheggi di Olbia in via Nanni diventano a pagamento.

Alcuni stalli del centro storico di Olbia diventano a pagamento. I parcheggi di via Nanni e piazzale Bardanzellu, aree di sosta dell’Aspo, che fino ad ora erano libere saranno dotate di un tariffario.

La sosta di via Nanni prevede una tariffa di un euro all’ora, mentre per parcheggiare nel piazzale Bardanzellu ci vorrà un 1,50 euro. Si potrà sostare mezza giornata in via Nanni a 4 euro e raddoppia per l’intera giornata. Il parcheggio è gratuito tutti i martedì dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e per le soste dei genitori che vanno a prendere i figli da scuola.

In via Bardanzellu sono previsti 30 stalli per i residenti delle aree limitrofe : via Nanni (tratto via Assisi, via Porto Romano), via Papandrea, via Assisi, via Mura Romane, via Porto Romano, Piazzale Bardanzellu, via Delle Terme e vicoli, via Mons. Cimino, via Cagliari, via Tempio, via San Paolo, via Tigellio, Piazza Santa Croce, via Achenza, Piazza Civitas, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo.

