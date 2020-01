Trasportati all’ospedale.

incidente tra Tertenia e Quirra poco dopo le 11 e 30 sulla statale 125 con un’auto che si è ribaltata.

Per cause ancora da accertare l’auto, con tre persone a bordo, si è ribaltata in una cunetta a lato della strada. Coinvolti due donne di 74 e 49 anni e un giovane di 17 anni che sono stati estratti dal veicolo dai Vigili del fuoco e trasportati all’ospedale dal personale del 118.

