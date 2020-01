Il convegno dedicato alle nuove opportunità.

Un incontro per raccontare il mondo della sharing economy. Si è svolto a Tempio Pausania, presso lo Spazio Faber, il convegno dedicato alle Nuove opportunità nell’era digitale che ha visto confrontarsi tra loro esperti del settore di internet e non.

Patrocinato dal Comune di Tempio Pausania e dell’associazione Attività Creative, il meeting è stato aperto dal consigliere comunale Sergio Pala che ha provveduto a presentare i tre relatori: Stefania Orecchioni, consulente del lavoro, Antonello Romanino in qualità di consulente aziendale per la sicurezza sul lavoro e l’imprenditore Antonio Mela, specializzato in attività nel settore on-line.

In apertura di convegno, Stefania Orecchioni ha trattato il tema “impresa e fiscalità” mostrando ricerche di mercato incentrate sul desiderio di auto-imprenditorialità sempre più crescente in Sardegna e sull’importanza di investire su sé stessi.

Nonostante le difficoltà, la crisi degli ultimi anni può rivelarsi un fattore di opportunità, proprio grazie al digitale: Antonello Romanino ha contribuito a spiegare il modello della green economy e dell’eco-sostenibilità nella vita di tutti giorni e in ambito aziendale.

In conclusione, Antonio Mela ha descritto i principi della sharing economy sottolineandone i vantaggi per la persona, come ad esempio la diversificazione delle entrate, la possibilità di lavorare da remoto creando network relazionali efficaci e la formazione personale.



Il convegno ha visto la partecipazione del pubblico tempiese di diverse fasce di età, e come ha ricordato in chiusura il consigliere Sergio Pala, “le opportunità del digitale dovrebbero essere approfondite e usate per il bene e lo sviluppo della comunità”.

