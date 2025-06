Auto si schianta contro il guardrail, due feriti gravi a Budoni

Grave incidente a Budoni.

Un incidente si è verificato nel comune di Budoni, lungo la strada provinciale 24 bis nella frazione di San Lorenzo, richiedendo l’intervento della squadra dei vigili del fuoco di Siniscola.

Una Fiat Punto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada, finendo fuori carreggiata. I due occupanti del veicolo hanno subito ricevuto le prime cure dal personale sanitario presente sul posto, che sta valutando la necessità di un eventuale trasporto tramite elisoccorso, data la gravità potenziale delle loro condizioni.

Oltre ai vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area interessata, sono intervenuti anche i carabinieri di Budoni, i quali stanno conducendo gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

