Brutto incidente sulla strada per Oschiri, un ferito

L’incidente sulla strada per Oschiri.

Questa mattina, lungo la statale 729 in direzione Oschiri, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi del chilometro 34, al bivio che conduce alla chiesa della Madonna di Castro. Un Suv ha perso il controllo ed è finito violentemente contro il guardrail, subendo danni ingenti alla carrozzeria.

Il conducente, rimasto ferito nell’impatto, ha ricevuto immediato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Ozieri per ricevere le cure del caso. Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco del Distaccamento di Ozieri, che si sono occupati di mettere in sicurezza l’area interessata, e i carabinieri, chiamati a svolgere i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertarne le cause.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui