L’istituzione dell’Autorità portuale a Olbia.

Il territorio della Gallura deve essere competitivo e urge una gestione autonoma del porto, ai fini dello sviluppo economico del territorio. Questo è il motto dell’amministrazione comunale di Olbia che ieri si è riunita in Consiglio comunale, per chiedere alla Regione di riacquistare la propria Autority.

Perché si chiede l’Autorità del Nord Sardegna.

Nel 2016 è accorsa la modifica della normativa che ha fuso l’Autority di Olbia con quella di Cagliari in un’unica autorità del sistema portuale. Urgente la ricostituzione di due autorità portuali, per la competitività e lo sviluppo del territorio. “Non c’è peggiore cosa che potesse capitare alla nostra città – dice Nizzi – da quando le autorità si sono fuse a Cagliari. Da allora sono cominciati i problemi seri per quanto riguarda lo sviluppo del nostro porto”.

Molte anche le ricadute territoriali, anche a livello economico. “Nella gestione del terminale vi erano famiglie che prendevano anche 1700 euro al mese – prosegue – mentre oggi sono inquadrati come dipendenti per un servizio di portierato con stipendi inferiori a mille euro. Indebolire la struttura economica di una città per qualcuno più essere un bene, per me non lo è e così come qualcuno ha goduto quando è stata cancellata la nostra provincia giorno in cui sono iniziati problemi seri per la nostra comunità gallurese, lo stesso vale per quanto riguarda l’istituzione di una sola autorità portuale nella nostra Isola”.

Un impoverimento che sarebbe sempre più progressivo, nonostante i numeri del traffico passeggeri che confermano Olbia come primo porto della Sardegna. Il primo cittadino ha poi parlato di lavori di manutenzione mai eseguiti nel porto di Olbia. “Questo impedisce alle crociere di attraccare nel porto di Isola Bianca. Non vengono più crociere e la pandemia non c’entra”, spiega Nizzi. Un’autorità portuale del Nord Sardegna permetterebbe di gestire meglio i porti della Gallura e di Porto Torres.