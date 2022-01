Autovelox in Sardegna, le strade interessate dai controlli

Le postazioni autovelox sulle strade della Sardegna.

Proseguono i controlli contro l’eccesso di velocità sulle strade della Sardegna. Per questa settimana la polizia si Stato ha previsto alcune postazioni autovelox nelle principali strade dell’Isola.

Per oggi, martedì 18 gennaio, i controlli sono previsti sulla Sassari- Olbia, sulla statale 131 Dcn nelle province di Sassari e Nuoro. Domani le postazioni saranno posizionati sempre sulla 131Dcn, nel tratto nuorese.

Per giovedì 20 gennaio saranno previsti controlli sulla 131 Carlo Felice in provincia di Cagliari e sulla statale 131 Dcn in provincia di Nuoro e Sassari. Il giorno successivo, venerdì 21 gennaio, gli autovelox saranno posizionati nel tratto sassarese e nuorese della statale 131 Carlo Felice.

Per sabato 22 saranno previsti controlli sulla statale 125 Orientale Sarda nelle province di Cagliari e Nuoro. Sempre a Nuoro autovelox anche sulla 131 Dcn, mentre per quanto riguarda Sassari saranno sulla statale 291 della Nurra. Infine domenica le postazioni saranno nel tratto oristanese della statale 131 Carlo Felice.