Avis in campo a La Maddalena, nel ricordo di Dario Annunziata

L’Avis a La Maddalena continua nel segno di Dario

La Maddalena nel segno del dono: l’Avis riparte in Piazza Comando per l’anniversario di Dario Annunziata.

C’è un filo rosso che lega la solidarietà alla memoria e il 19 gennaio questo legame si fa più stretto che mai. L’Avis di La Maddalena inaugura il nuovo anno di raccolte sangue con un appuntamento che va ben oltre il dovere civico: è un atto d’amore collettivo dedicato a Dario, figura indimenticabile dell’associazione e della comunità, che proprio in questa data se n’è andato tre anni fa.

Piazza Comando torna a essere il quartier generale della solidarietà. Due autoemoteche saranno a disposizione dei donatori per far fronte alla cronica carenza di sangue che affligge la regione, specialmente nei mesi invernali.

Il punto di ritrovo è il Charlie Bar, diventato per l’occasione un presidio di memoria e calore umano. Qui, tra un caffè e un sorriso, i volontari Avis accoglieranno chiunque voglia passare anche solo per un saluto. L’obiettivo è chiaro: trasformare il dolore per una perdita in energia vitale per gli altri.

“Certi legami non si spezzano mai”

“Dario continua a esserci ogni giorno in quello che facciamo e in ciò in cui crediamo“, spiegano i volontari dell’Avis locale. Le loro parole riflettono un sentimento condiviso: Dario non è più presente fisicamente, ma la sua eredità vive in ogni sacca di sangue raccolta, in ogni nuova tessera associativa e in quella capacità di fare rete che ha sempre contraddistinto il suo operato.

L’invito dell’Avis è rivolto a tutti: a chi ha conosciuto Dario e ne porta nel cuore il ricordo, ma anche a chi non ha avuto questa fortuna. Donare significa onorare quel “legame che non si spezza”, partecipando a una catena di salvataggio che rende la comunità maddalenina più forte e unita.

