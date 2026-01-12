A Berchidda non si vede la Rai, ecco i consigli del sindaco

Problemi col segnale Rai a Berchidda

A Berchidda ci sono grandi problemi col segnale della Rai Tv e il sindaco aiuta i cittadini ad affrontare i disservizi. Il primo cittadino Andrea Nieddu spiega ai berchiddesi come devono comportarsi per ricevere assistenza dalla Rai.

“L’Amministrazione Comunale, sentito il Gestore del servizio Help Interferenze della RAI, informa che le numerose segnalazioni in corso o pervenute al numero 800126126 non consente la corretta gestione delle pratiche. In alternativa alla chiamata telefonica al numero 800126126, gli interessati sono invitati ad inviare la segnalazione del problema associato al proprio impianto di antenna tv all’indirizzo di posta elettronica servizio-nomail@helpinterferenze.it , indicando nome, cognome e indirizzo dell’utenza. Il Gestore del servizio clienti assegnerà il Codice Segnalazione con cui l’utente potrà accedere alla sezione Stato Segnalazione per monitorare lo stato di avanzamento della sua pratica”.

“Si chiede di inviare la stessa comunicazione al Comune all’indirizzo protocollo@comune.berchidda.ss.it al fine di coordinare le attività di risoluzione del guasto e rendere più efficace la comunicazione con la RAI e i cittadini. Il Gestore del servizio raccomanda, inoltre, che l’accesso all’impianto TV sia consentito solo ai tecnici RAI incaricati e muniti del suddetto codice di segnalazione”.

