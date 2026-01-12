Falsi profili di Ita Airways anche in Gallura, cosa c’è da sapere

I falsi profili di Ita Airways in Gallura.

Negli ultimi tempi si è registrato anche in Gallura un incremento di profili falsi che si spacciano per Ita Airways sui social network, partecipando a discussioni e interazioni con l’obiettivo di ottenere in modo fraudolento dati sensibili e informazioni di pagamento dagli utenti. La compagnia ricorda che la sicurezza e la tutela della privacy dei passeggeri e dei follower restano una priorità assoluta.

Per proteggersi dai rischi legati a queste pratiche, Ita Airways invita a fare attenzione e a rivolgersi esclusivamente ai propri canali ufficiali. Gli account verificati sui social includono @itaairways su Instagram e TikTok, Ita Airways su Facebook e @ItaAirways su X, tutti contrassegnati dal badge di verifica. La compagnia sottolinea che qualsiasi richiesta di assistenza deve avvenire tramite questi canali ufficiali, evitando di interagire con profili sospetti o non autenticati.

Ita Airways ricorda inoltre che non fornisce supporto attraverso WhatsApp e non condivide link che richiedano l’inserimento di dati sensibili. In particolare, non sarà mai richiesto di fornire i dati della carta di credito tramite social media. Gli utenti sono invitati a segnalare eventuali profili sospetti e a mantenere alta la cautela, garantendo così una navigazione sicura e la protezione delle proprie informazioni personali.

