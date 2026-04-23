Sport contro l’emergenza sangue: nuovo progetto di Avis e Mater Olbia

Nuovo progetto di Avis Olbia e Mater Olbia.

Nuovo progetto di Avis Olbia per contrastare nel territorio l’emergenza sangue. L’associazione, presieduta da Gavino Murrighile, ha lanciato con il Mater Olbia il progetto “Rinascite. Vite in movimento”. L’iniziativa, sarà portata in piazza il 3 maggio in città durante l’attesissima mezza maratona.

Iniziativa e magliette ai donatori.

Una iniziativa pensata in concerto con Komen Italia e volta al recupero psicofisico delle donne affette da tumore al seno. ”Consegneremo delle stupende magliette, stilizzate dall’artista Mara Damiani, direttamente al Mater Olbia Hospital e alla ASL Gallura, che provvederanno a consegnarle a coloro che si uniranno alla manifestazione del 3 maggio in piazza Crispi”, fa sapere l’associazione AvisOlbia.

La mezza maratona.

L’evento si terrà in concomitanza il prossimo 3 maggio con la Olbia21, un evento podistico di grande richiamo che vede nella mezza maratona la sua prova regina, affiancata dalla storica StraOlbia di 7 chilometri, giunta alla 36esima edizione, e da una corsa agonistica di 10 chilometri. La manifestazione vanta una forte vocazione internazionale con partecipanti provenienti da 29 Paesi e oltre 50 città italiane, generando un impatto turistico significativo grazie alla numerosa presenza di accompagnatori e visitatori che scelgono l’aereo per raggiungere la Sardegna.

Il percorso si snoda tra il centro cittadino e zone caratteristiche come Pittulongu, con partenza e arrivo fissati in Piazza Crispi, dove già dal venerdì sarà attivo il villaggio dedicato all’evento. Il programma prevede l’avvio delle gare principali alle 9:30, preceduto dalle competizioni giovanili del sabato pomeriggio, e sarà arricchito da intrattenimento lungo il tracciato con musica, danza acrobatica e sessioni di yoga. Gli atleti interessati hanno tempo fino al 27 aprile per iscriversi, potendo contare su servizi logistici convenzionati e sulla presenza di pacer per gestire il ritmo di gara, in una giornata che punta a unire sport, promozione del territorio e spettacolo.

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