Dopo 10 anni a Olbia riapre lo storico “Nord est”, ma non è solo bar

Il “Nord est” riapre a Olbia in viale Aldo Moro.
Aveva chiuso nel 2016 e al suo posto era sorto un ristorante orientale. Pochi giorni fa a Olbia è tornato lo storico ”Nord Est” conosciuto in città per essere punto di riferimento per tante generazioni di olbiesi. La sua riapertura a metà aprile, in viale Aldo Moro, con un nuovo volto: è anche ristorante e locale notturno, mentre un tempo era soltanto un bar il “Cafè Nord Est”.
Le novità.
La nuova gestione ha l’obiettivo di onorare la memoria storica del luogo evolvendone il concetto e adattandosi a un mercato che è totalmente cambiato rispetto a dieci-venti anni fa. Oggi infatti è uno spazio fluido capace di trasformarsi durante l’intera giornata, dalle colazioni fino al dopocena.
Il rilancio dello storico locale Nord Est di Olbia nasce dalla sinergia di tre giovani imprenditori: Paolo Boi, imprenditore, Mario Melis e Gian Mario Deledda. La cucina valorizza le materie prime locali ma si apre a suggestioni contemporanee, offrendo una flessibilità totale che supera i rigidi orari della ristorazione tradizionale.
Gli eventi.
L’intrattenimento gioca un ruolo centrale nella nuova gestione. Si va dai dj set, agli spettacoli live. E sono già un successo, come il debutto del 18 aprile. Questo progetto unisce nostalgia a un nuovo concetto di locale in città, molto più adatto a un pubblico che è sempre attratto da eventi e da buona cucina.