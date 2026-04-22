Torna la mezza maratona ”Olbia21”, nuova edizione con novità

Torna in città la Olbia21.

Torna in città Olbia21, la mezza maratona locale in programma il prossimo 3 maggio. Ma la gara sui 21,097 km è solo la punta dell’iceberg di una giornata ricca di eventi, che unisce la mezza alla StraOlbia, corsa stracittadina di poco più di 7 chilometri che è giunta alla 36esima edizione, insieme alla sui 10 km, questa invece agonistica.

L’evento.

A sottolineare il valore dell’evento bastano i numeri, che parlano di 29 Paesi rappresentati e di oltre 50 città italiane coinvolte. La mezza maratona è anch’essa un evento storico, in passato era anzi una delle prove di fine stagione, posizionata a dicembre ma ha trovato nel cuore della primavera la sua collocazione ideale portando tantissimi appassionati dal Continente. Le ricerche statistiche della società organizzatrice segnalano ad esempio che il 12% dei partecipanti arriva a Olbia in aereo e, dato non di poco conto, che il 70% dei partecipanti porta con sé un accompagnatore e questo fa ben comprendere l’impatto turistico e anche economico che la manifestazione ha.

La prova è disegnata su un percorso cittadino ed extra che tocca alcuni dei punti più caratteristici della città, come Pittulongu. Sia la mezza che la 10 km competitiva e la StraOlbia hanno come luogo di partenza e arrivo, oltre che di tutti i servizi, Piazza Crispi dove verrà allestito il Villaggio StraOlbia Longevity Run aperto già dal venerdì. Partenza della gara alle ore 9:30 con premiazioni previste alle ore 12:30. Al sabato spazio alle gare giovanili, che prenderanno il via alle 16:00.

Lungo il percorso i concorrenti troveranno musica, animazione ed eventi collaterali che richiameranno tanta gente ad assistere e a rendere più coinvolgente la gara: gruppi musicali, di danza acrobatica, sessioni di yoga sono solamente alcune delle attrazioni previste.

Le iscrizioni.

Per iscriversi c’è ancora tempo. Il costo è di 40 euro per la mezza e 25 per la 10 km, con chiusura fissata per lunedì 27 aprile. Gli organizzatori, tra i vari servizi messi a disposizione hanno anche disposto una serie di pacer, su ritmi da 1h30 a 2 ore a distanza di 10 minuti l’uno dall’altro, visibili attraverso palloncini che segnalano la velocità tenuta. Le premiazioni riguarderanno i primi 4 assoluti e i primi italiani, inoltre i primi 3 dio ogni categoria. Sul sito della manifestazione si possono trovare riferimenti per trovare una soluzione logistica a prezzi convenzionati e una guida sulle bellezze locali, per trasformare il lungo weekend di festa in qualcosa di indimenticabile.

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