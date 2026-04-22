Torna la mezza maratona ”Olbia21”, nuova edizione con novità

olbia21

22 Aprile 2026

di Giulia Rago

Torna in città la Olbia21.

Torna in città Olbia21, la mezza maratona locale in programma il prossimo 3 maggio. Ma la gara sui 21,097 km è solo la punta dell’iceberg di una giornata ricca di eventi, che unisce la mezza alla StraOlbia, corsa stracittadina di poco più di 7 chilometri che è giunta alla 36esima edizione, insieme alla sui 10 km, questa invece agonistica.

L’evento.

A sottolineare il valore dell’evento bastano i numeri, che parlano di 29 Paesi rappresentati e di oltre 50 città italiane coinvolte. La mezza maratona è anch’essa un evento storico, in passato era anzi una delle prove di fine stagione, posizionata a dicembre ma ha trovato nel cuore della primavera la sua collocazione ideale portando tantissimi appassionati dal Continente. Le ricerche statistiche della società organizzatrice segnalano ad esempio che il 12% dei partecipanti arriva a Olbia in aereo e, dato non di poco conto, che il 70% dei partecipanti porta con sé un accompagnatore e questo fa ben comprendere l’impatto turistico e anche economico che la manifestazione ha.

La prova è disegnata su un percorso cittadino ed extra che tocca alcuni dei punti più caratteristici della città, come Pittulongu. Sia la mezza che la 10 km competitiva e la StraOlbia hanno come luogo di partenza e arrivo, oltre che di tutti i servizi, Piazza Crispi dove verrà allestito il Villaggio StraOlbia Longevity Run aperto già dal venerdì. Partenza della gara alle ore 9:30 con premiazioni previste alle ore 12:30. Al sabato spazio alle gare giovanili, che prenderanno il via alle 16:00.

Lungo il percorso i concorrenti troveranno musica, animazione ed eventi collaterali che richiameranno tanta gente ad assistere e a rendere più coinvolgente la gara: gruppi musicali, di danza acrobatica, sessioni di yoga sono solamente alcune delle attrazioni previste.

Le iscrizioni.

Per iscriversi c’è ancora tempo. Il costo è di 40 euro per la mezza e 25 per la 10 km, con chiusura fissata per lunedì 27 aprile. Gli organizzatori, tra i vari servizi messi a disposizione hanno anche disposto una serie di pacer, su ritmi da 1h30 a 2 ore a distanza di 10 minuti l’uno dall’altro, visibili attraverso palloncini che segnalano la velocità tenuta. Le premiazioni riguarderanno i primi 4 assoluti e i primi italiani, inoltre i primi 3 dio ogni categoria. Sul sito della manifestazione si possono trovare riferimenti per trovare una soluzione logistica a prezzi convenzionati e una guida sulle bellezze locali, per trasformare il lungo weekend di festa in qualcosa di indimenticabile.

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