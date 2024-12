Trapianto di fegato a Cagliari dopo l’avvelenamento da funghi a Olbia

Un trapianto di fegato urgente per il 75enne ricoverato per avvelenamento da funghi dopo aver mangiato l’amanita falloide a Olbia. Aveva raccolto, cucinato e mangiato i funghi e si era sentito male. I familiari, che non li avevano mangiati, avevano portato al Pronto soccorso anche un campione di quei funghi.

Mentre i medici del Pronto soccorso si occupavano di prestare le prime cure al pensionato, un tecnico dell’ispettorato micologico della Asl Gallura ha esaminato i funghi. In pochi attimi è arrivata la conferma che si trattasse di amanita falloide e l’elisoccorso ha trasferito l’anziano a Cagliari. Una volta preso in carico dai medici dell’ospedale Brotzu si è cercata una strada per salvarlo e si è deciso di optare per il trapianto di fegato. Il suo organo era irrimediabilmente compromesso e l’intervento è riuscito e il paziente è sotto stretta osservazione.

In occasione di questa grave circostanza dalla Asl Gallura ricordano di rivolgersi sempre agli ispettorati micologici di Olbia e Tempio per far esaminare il raccolto.

