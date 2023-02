Rally storico Valle del Tevere: Mura e Demontis chiudono al quarto posto

Mura-Demontis quarti al Rally storico Valle del Tevere

Mura-Demontis quarti assoluti al 3° Rally storico Valle del Tevere valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storico e 2° nel Campionato 4 Ruote motrici. Quarta piazza per l’equipaggio sardo del Team Autoservice Sport formato da Costantino Mura e Marco Demontis al 3° Rally Storico Valle del Tevere valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storico, e 2° nel Campionato 4 Ruote motrici.

“Ci siamo divertiti tanto – ha detto Mura -. Siamo contentissimi di questo ottimo risultato ottenuto.

Risultato che ci fa ben sperare per la prossima gara di aprile il 14-16 aprile al 5° Rally Storico Val

Tiberina”.

“Un bellissimo feeling con Costantino – ha aggiunto Demontis -. È stata la prima gara assieme e

l’emozione era tanta, ma è andata molto bene. Da qui in avanti possiamo solo migliorare.

Guardiamo avanti molto fiduciosi. Ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno accompagnato e la

nostra scuderia Team Autoservice Sport”.

La Top Five per Costantino Mura e Marco Demontis è un trampolino di lancio di positività per poter

affrontare le prossime gare del campionato. È un grande ritorno negli sterrati quello del pilota gallurese Costantino Mura, che affiancato dall’esperto Marco Demontis, ha attratto numerosi tifosi che lo hanno seguito tramite i canali del suo Team, il Team Autoservice Sport.