“Babbo Natale vien dal mare” beneficenza sul sup a Olbia

Sul lungomare Cossiga di Olbia la nona edizione di “Babbo Natale vien dal mare”
di Ernesto Massimetti
Grande successo a Olbia sulla passeggiata del Lungomare Cossiga per la regata benefica “Babbo Natale vien dal mare“. Evento organizzato dall’associazione “Kinarmonia” di Maria Forteleoni con il patrocinio del Comune di Olbia. E l’immancabile contributo di alcuni piccoli studenti delle scuole elementari.
Tanti piccoli e grandi Babbo Natale hanno riempito di rosso il golfo interno con imbarcazioni da regata. A condurre la manifestazione, la giornalista Rita Nurra. L’incasso, frutto di offerte volontarie, andrà all’ associazione benefica “Pollicino“.