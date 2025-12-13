A Tempio consegnato il premio Lu Carrulu alla maddalenina Silvia Careddu

Eccellenza Sarda sul palcoscenico globale: alla flatuista maddalenina Silvia Careddu il prestigioso premio “Lu Carrulu”.

La Sardegna celebra una delle sue figlie più illustri nel panorama musicale internazionale. La flautista maddalenina Silvia Careddu, attualmente Primo Flauto dell’Orchestra Nazionale di Francia, è stata insignita del Premio “Lu Carrulu”, uno dei riconoscimenti culturali più significativi della Gallura.

La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 11 dicembre presso il Teatro del Carmine di Tempio Pausania, confermando l’importanza di un premio che non si limita a celebrare i successi professionali, ma onora il legame profondo con il territorio e l’etica del lavoro.

Il premio Lu Carrulu

“Lu Carrulu”, promosso dall’associazione culturale Stazzi e Cussogghj, consiste nella consegna di un tradizionale carro a buoi in miniatura, realizzato da un artigiano locale. Questo simbolo racchiude in sé i valori della fatica, della tradizione e dell’identità sarda. Nel corso degli anni, è stato assegnato a figure di altissimo profilo. Da Bachisio Bandinu a Dori Ghezzi e Gianmaria Volontè (alla memoria), sottolineando l’ampio spettro di personalità che il premio intende omaggiare.

Quest’anno, la scelta del direttivo è caduta su Silvia Careddu, riconoscendo in lei un’eccellenza che ha saputo coniugare una carriera vertiginosa con un’identità profondamente radicata.

Silvia Careddu è universalmente considerata una delle flautiste più apprezzate a livello internazionale. La sua carriera è un susseguirsi di traguardi eccezionali. Prima di assumere il ruolo di Primo Flauto nell’Orchestra Nazionale di Francia, ha ricoperto lo stesso incarico in formazioni di prestigio assoluto. Tra questi la Konzerthausorchester Berlin, i Wiener Symphoniker e i celeberrimi Wiener Philharmoniker.

Oltre all’attività concertistica, la Careddu si distingue per un intenso impegno didattico. È docente presso l’Università delle Arti di Zurigo e Visiting Professor alla Royal Academy of Music di Londra. Tiene anche masterclass nelle principali istituzioni musicali in Europa, Asia e Stati Uniti.

Gli altri riconoscimenti per Silvia Careddu

La Careddu non è nuova ai riconoscimenti di prestigio. Il suo talento è stato consacrato nel 2001 con il Primo Premio all’unanimità e il Premio del Pubblico al Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale di Ginevra – concorso di cui, in seguito, è stata anche Presidente di giuria. L’anno successivo, a Parigi, ottiene il Primo Premio all’unanimità con le congratulazioni della giuria.

Più recentemente, nel 2017 le è stato conferito il Premio Donna Sarda e nel 2024 il Premio Navicella, attribuito a personalità di spicco nel mondo della cultura.

Il conferimento del “Lu Carrulu” in questo momento non è solo un omaggio alla sua carriera sfolgorante, ma anche un tributo al forte legame che la Careddu mantiene con La Maddalena e l’intera Sardegna. Nonostante i successi sui palcoscenici mondiali, la sua terra d’origine rimane un pilastro della sua identità artistica e personale.

Il riconoscimento a Silvia Careddu è, dunque, motivo di profondo orgoglio per La Maddalena, la Gallura e l’intera isola, che vede celebrata un’artista capace di portare l’eccellenza sarda ai massimi livelli globali.

