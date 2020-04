La prossima stagione turistica a Olbia.

Rally spostato a data da destinarsi, un grosso punto interrogativo sulla possibilità di recuperare l’appuntamento dell’Acquabike e la programmazione per la stagione che, come consuetudine inizia dopo Pasqua, rimandata. ”Per il momento siamo fortemente focalizzati sull’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus – spiega l’assessore al Turismo di Olbia Marco Balata -. Siamo vicini a medici ed infermieri e il nostro primo pensiero e ringraziamento va a loro”.

L’estate dello scorso anno si era conclusa con il botto: il grande concerto di Jovanotti, che aveva fatto ballare all’Isola Bianca migliaia di fan. Poi l’exploit di dicembre, con il microfono stretto tra mani di una star come Elisa per la notte di Capodanno. Ed una grande promessa: “Il prossimo anno cercheremo di fare ancora meglio”.

“Purtroppo non sappiamo ancora che possibilità ci saranno per quest’estate e con che limitazioni. I nostri sforzi sono ora tutti giustamente concentrati su questa emergenza. Prima dobbiamo tornare alla normalità, per riuscire a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per salvare questa stagione”, conclude Balata.

