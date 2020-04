La richiesta del sindaco di Olbia Nizzi.

“Ho scritto al presidente della Regione Cristian Solinas affinchè venga data la possibilità agli esercenti turistici in area demaniale e portuale, le aree balneali e i porti turistici, di poter riprendere da subito le attività di preparazione alla stagione turistica”. A dichiarare questo è un Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, estremamente preoccupato per la situazione occupazionale della città da lui amministrata.

“Avremo un tempo lungo di convivenza con il virus – spiega Nizzi -. Dovremo trovare un modo per conciliare questa convivenza con le necessità lavorative presenti nel nostro territorio. Date un certo numero di concessioni balneali, ad esempio, si dovrà diminuire il numero dei lettini e non ampliare gli spazi – conclude Nizzi -. Sarà necessario ripensare molte cose e per questo gli addetti del settore devono poter iniziare ad organizzarsi e a lavorare sin da subito”.

