Il maltempo in Gallura.

La cattiva notizia è per domani è attesa una nuova giornata di allerta gialla in Gallura. La buona è che da giovedì tornerà il sole e dovrebbe far dimenticare, almeno per qualche giorno, quest’ondata di maltempo. Il bilancio delle 24 ore di piogge battenti è stato, come sempre, inclemente, ma non ha creato situazioni di grave pericolo.

Alcuni torrenti nel territorio di Sant’Antonio di Gallura sono esondati. I fiumi in piena stanno arrivando ai livelli dei ponti e hanno inondato le strade. A San Teodoro la scorsa notte, la strada principale, Via Sardegna era un lago, l’acqua corrente è arrivata fin sopra i marciapiedi. I fiumi secondari che attraversano alcune frazioni come Nuragheddu sono arrivati fino ai cortili delle case.

La violenta piena del rio Padrongianus a Olbia ha danneggiato, invece, la condotta dell’acqua di attraversamento al servizio di tutte le località costiere a sud del fiume: Murta Maria, Porto Istana, Costa Corallina, Porto San Paolo, Costa Dorata e Porto Taverna.

L’acqua incessante che è caduta per tutta la giornata di ieri e in parte nella giornata odierna ha visto impegnato il distaccamento dei vigili del fuoco su diversi quartieri di Olbia e Arzachena. Fortunatamente, comunque, non ci sono state situazioni di pericolo per la popolazione.





