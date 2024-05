Spiagge della Gallura e di Sassari premiate con la Bandiera blu.

Sono quindici le località della Sardegna confermate con la Bandiera Blu. La maggior parte di queste sono della provincia di Sassari, con 7 spiagge della Gallura e 3 della costa ovest del Nord Sardegna. La Gallura e il territorio di Sassari si confermano anche nel 2024 come le migliori località per la qualità del mare in Italia.

Quest’anno sono 236 le località rivierasche italiane, marine e lacustri, che hanno ottenuto le Bandiere Blu 2024 e rispetto al 2023 sono 10 in più. In tutto sono 485 le spiagge premiate, circa l’11,5% di quelle presenti in tutto il mondo.

Le spiagge della Gallura.

A ricevere le bandiere sono anche quest’anno 7 comuni galluresi. Ma aumentano le destinazioni che hanno ricevuto il prestigioso premio. Santa Teresa Gallura ha ricevuto le bandiere per Rena Ponente (Loc. Capo Testa), Rena Bianca, Rena di Levante-Zia Culumba (Loc. Capo Testa), La Taltana – Santa Reparata, Conca Verde, La Marmorata.

Riconoscimento ancora al comune di Aglientu: Vignola Mare, Rena Majore, Lu Chiscinagghju;

Trinità d’Agultu e Vignola: La Marinedda, Cala Sarraina, Lunga Isola Rossa; Badesi – Li Junchi, Li Mindi, Baia delle Mimose-Pirottu Li Frati, Lu Poltu Biancu. Tra le località premiate c’è anche La Maddalena: Bassa Trinità, Carlotto/Nido d’Aquila, Cala Garibaldi/Due mari / Relitto (Isola di Caprera), Spiaggia del pesce (Isola di Santo Stefano), Lo Strangolato, Monte d’a Rena, Porto Lungo, Spalmatore, Tegge; Palau: Palau Vecchio, Isolotto. Infine, Budoni, con la Baia di Budoni.

Premiati anche i seguenti approdi: Porto di Santa Teresa Gallura, Cala Gavetta (La Maddalena), Marina dell’Orso di Poltu Quatu (Arzachena), Marina di Porto Cervo (Arzachena), Marina di Portisco (Olbia).

Le località marine più belle di Sassari.

Anche a Sassari ci sono comuni premiati con le bandiere. Sono tre: Castelsardo, Sassari e Sorso. A Castelsardo: Sacro Cuore / Ampurias, Madonnina / Stella Maris, Ex Palazzo Americani; Sorso: Spiaggia della Marina, Marina di Sorso (quarto e quinto pettine), Marina di Sorso (settimo pettine); a Sassari: Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda. Premiato anche il Porto Turistico di Castelsardo.

Le altre località premiate con la bandiera blu Sardegna.

Hanno ricevuto la Bandiera Blu anche Oristano, Tortolì, Bari Sardo, Quartu Sant’Elena e Sant’Antioco. A Oristano hanno avuto il riconoscimento: Torregrande; a Tortolì: Lido di Cea, Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Muxì (Il Golfetto), Orrì Foxilioni, Ponente (nota “La Capannina”), Porto Frailis, San Gemiliano; Le Piscinette; a Bari Sardo: Bucca ‘e Strumpu/Torre di Barì/Sa Marina, Cea; a Quartu Sant’Elena: Mare Pintau; Poetto e Sant’Antioco: Maladroxia/Coacuaddus. Premiati tra i porti: Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese, Marina di Capitana (Quartu Sant’Elena).

