Bandiere palestinesi all’aeroporto Costa Smeralda per la pace

19 Settembre 2025

di Pietro Serra

Le bandiere palestinesi all’aeroporto di Olbia.

Venerdì 19 settembre, all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia, si è svolta una manifestazione pacifica a sostegno della popolazione di Gaza, con le bandiere palestinesi che hanno nuovamente colorato lo scalo. Le note di “Bella ciao” hanno accompagnato letture di poesie e interventi pubblici volti a lanciare un messaggio di pace e giustizia.

L’iniziativa rientra nella mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil, che ha scelto l’aeroporto come luogo simbolico della protesta. La sede non è stata casuale: negli scorsi giorni lo scalo ha registrato l’arrivo di centinaia di cittadini israeliani, tra cui probabilmente militari, diretti a trascorrere le vacanze, in particolare in un resort di Santa Teresa Gallura. L’evento ha coniugato momenti simbolici e riflessivi con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su solidarietà internazionale, diritti civili e coesione tra i popoli.

