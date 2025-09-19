Olbia aderisce alla Giornata senz’auto, centro città chiuso al traffico

La giornata senza auto a Olbia.

Il Comune di Olbia partecipa alla Settimana Europea della Mobilità aderendo alla Giornata senz’auto con un’iniziativa prevista per domenica 21 settembre, dalle 10 alle 13, volta a promuovere spostamenti più sostenibili e l’uso di mezzi alternativi all’auto privata. Il sindaco Settimo Nizzi ha sottolineato come “lo scopo di questa manifestazione è, ancora una volta, quello di promuovere la mobilità sostenibile per gli spostamenti di ogni giorno come possibile alternativa al mezzo automobilistico privato”.

In occasione dell’iniziativa, alcune strade del centro saranno temporaneamente chiuse al traffico e soggette a divieto di sosta e fermata dalle 9 alle 13. In particolare, Corso Umberto I sarà interdetto dal tratto tra l’intersezione con via Sassari e via G. Pala fino a quello con le vie G. Mameli, San Simplicio e Vittorio Veneto, mentre Corso Vittorio Veneto sarà chiuso dal punto di incontro con le vie G. Mameli, San Simplicio e Vittorio Veneto fino all’intersezione con via Re di Persia, strada di accesso alla nuova stazione ferroviaria “Olbia Terranova”.

Via Mameli e via San Simplicio resteranno percorribili, ma all’incrocio con Corso Vittorio Veneto e Corso Umberto I sarà necessario proseguire dritti. Saranno comunque autorizzati alla circolazione i veicoli del trasporto pubblico, taxi, Ncc, i residenti dei tratti interessati, i mezzi destinati al trasporto di persone invalide e i mezzi di soccorso o di polizia, che dovranno mantenere una velocità massima di 20 km/h e prestare particolare attenzione a pedoni e ciclisti.

Per raggiungere la nuova stazione ferroviaria “Olbia Terranova” si consiglia di percorrere via Unità d’Italia; è comunque possibile utilizzare via Mameli, via San Simplicio, via Brigata Sassari e via Monte Grappa, uscendo in Corso Vittorio Veneto al di fuori del tratto chiuso al traffico. Per quanto riguarda la vecchia stazione ferroviaria, non sono previste modifiche alla viabilità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui